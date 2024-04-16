محدث: الاحتلال يغلق منزل الشهيد خالد المحتسب بالإسمنت

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد خالد المحتسب في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قامت بصب الخرسانة داخل شقة عائلة الشهيد المحتسب، والواقعة بالطابق الأول ضمن بناية سكنية مكونة من 3 طوابق.

واقتحمت قوات الاحتلال بيت حنينا بأعداد كبيرة من الجنود والآليات، وانتشرت في شوارعها، قبل أن تدهم البناية السكنية التي تضم شقة عائلة الشهيد المحتسب.

ووزعت قوات الاحتلال منشورات على المنازل المحيطة تطالب السكان بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها تمهيدا لتنفيذ قرار تفجير جزئي لشقة الشهيد وصب الخرسانة داخلها بهدف منع عائلة الشهيد من استخدامها.

وتتهم سلطات الاحتلال المحتسب بتتفيذ عملية إطلاق نار أدت لإصابة شرطيين أحدهما بجروح خطيرة.