إسبانيا: ماضون للاعتراف بالدولة الفلسطينية

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عزم بلاده المضي باتخاذ خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد جلسات ستعقد الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين نيل العضوية الأممية الكاملة.

وقال سانشيز -في مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي لويس مونتينغرو عقب لقائهما في مدريد أمس الاثنين- "لا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. سننتظر الأسبوع المقبل ونتخذ خطوة بعد جلسات التصويت في الأمم المتحدة".

وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن المجتمع الدولي "تأخر كثيرًا" حتى الآن فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضاف "إذا كنت لا تقبل بوجود فلسطين، فلا يمكنك الاعتراف بها"، مؤكدا أن "موقف إسبانيا واضح للغاية وسوف ندعم أيضًا العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".

وبيّن سانشيز أن الاعتراف بفلسطين هو وحده الذي يمكن أن يضمن التعايش السلمي ويوقف دوامة العنف، لافتا إلى حديثه عن هذا الأمر مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد، "وسوف تتخذ إسبانيا هذه الخطوة مهما حدث لأننا نعتقد أنها صحيحة".

بدوره أبدى رئيس الحكومة البرتغالية موقفا متحفظا وقال إنها تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لكنها لن تذهب أبعد مثل بعض الدول الأخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.