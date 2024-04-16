أوستن يجري اتصالات مكثفة بنظرائه في الشرق الأوسط

فلسطين اليوم

جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تأكيده موقف واشنطن بدعم الكيان الإسرائيلي بعد الهجوم الذي شنته إيران عليها السبت، لكنه أكد أيضا الحرص على منع اتساع رقعة الصراع.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن أوستن أجرى اتصالات هاتفية بنظراء له في الشرق الأوسط وأوروبا عبر فيها عن دعمه لـ"إسرائيل" بعد الهجوم الذي شنته إيران عليها، لكنه شدد أيضا على ضرورة الاستقرار الإقليمي.

وأجرى أوستن اتصالات منفصلة أمس الاثنين مع خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع، والشيخ فهد اليوسف الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، وكذلك ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها سلمان بن حمد آل خليفة.

كما شملت الاتصالات وزير الحرب الإسرائيلي يوأف غالانت ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

وأفاد البنتاغون بأن أوستن أدان هجمات إيران خلال تلك المكالمات، وقال إن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الصراع.

وذكر البنتاغون أن أوستن أبلغ نظراءه أيضا بأنه "في حين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، فإنها ستواصل الدفاع عن الاحتلال والجنود الأميركيين" الموجودين في المنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع الأميركية أن أوستن عبر خلال اتصاله بغالانت عن دعمه للدفاع عن "إسرائيل"و"أكد مجددا على الهدف الإستراتيجي المتمثل في الاستقرار الإقليمي".