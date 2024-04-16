رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق

فلسطين اليوم

أكّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أنّ "الدعم الأعمى من بعض الدول الغربية للكيان الصهيوني هو أرضية لزيادة التوتر في المنطقة".

وفي اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، شدّد رئيسي على أنّ "أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه".

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فإنّ آل ثاني أكّد "ضرورة خفض أشكال التصعيد كافة، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة".

كما شدّد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى تحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية، "بما يحقّق سلاماً دائماً وشاملاً في المنطقة".