الاحتلال يواصل حربه على صحافيي غزة.. استشهاد 6 خلال شهر مارس

فلسطين اليوم

أعلنت نقابة الصحفايين الفلسطينيين، أنّ 6 صحافيين استشهدوا في قطاع غزة، فيما أُصيب 9 آخرين بإصابات دامية، خلال شهر آذار/مارس الماضي.

وأوضح بيان للنقابة أنّ 3 صحفيين استشهدوا في إثر استهداف منازلهم بالقصف، بينما ارتقى 3 آخرين من جراء إصابتهم بالرصاص وشظايا الصواريخ.

وبهذا، يرتفع عدد الصحافيين الشهداء في قطاع غزة إلى 146 على الأقل، ارتقوا منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

والـ9 المصابون تعرّضوا لجروح دامية بشظايا الصواريخ، ما أدّى إلى بتر أطراف بعضهم، في حين لا يزال البعض الآخر في حالة خطرة وصعبة نتيجة الإصابات.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال استهداف الصحافيين في غزة، في إطار حرب الإبادة التي يشنّها على القطاع، منذ أكثر من 190 يوماً، بسبب دورهم في إبراز الجرائم الإسرائيلية وإظهارها للعالم.

وكان نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، قد أكد في ندوة في مدينة الدار البيضاء المغربية، نظّمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي قتل 10% من صحافيي غزّة، بهدف منعهم من إيصال حقيقة ما يقع في القطاع إلى العالم.