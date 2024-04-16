مادورو: أي تصعيد من قبل نتنياهو ضد إيران قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

فلسطين اليوم

رأى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ "أي تصعيد من قبل النازي المجنون نتنياهو ضد إيران قد يؤدي الى حرب عالمية ثالثة".

وتساءل الرئيس الفنزولي عمّا كانت ستفعله الولايات المتحدة لو أي دولة أخرى هاجمت سفارتها في أي مدينة في العالم؟ فهل كانت ستبقى هادئة دون فعل أي شي والاكتفاء بإصدار بيان؟

وتابع بالقول أنّه "لو حصل ذلك لاجتاحت الولايات المتحدة تلك الدولة"، مذكراً بما فعلته الولايات المتحدة الأميركية من جرائم في أفغانستان والعراق.

وأكد مادورو أنّ "من يفرض الفوضى وينتهك القانون الدولي هو الفاشية الصهيونية برعاية الولايات المتحدة الأميركية". ودعا إلى الدبلوماسية وعدم التصعيد.

هذا وأكد الاتحاد البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية "ALBA" (فنزويلا - كوبا - بوليفيا- نيكاراغوا - أنتيغوا وباربودا- دومينيكا- غرينادا- سانت كيتس ونيفيس- سانت لوسيا- سانت فينسنت والغرينادين)، اليوم الثلاثاء، أنّ إفلات "إسرائيل" من العقاب وتقاعس مجلس الأمن، الذي ظل صامتاً في مواجهة الهجوم غير القانوني على القنصلية الإيرانية في دمشق، قد خلق خطراً جدياً لإضفاء الطابع الإقليمي على الصراع مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو في وقت سابق، أنّ حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تفاقمت بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين، وعدم عقلانية النظام السياسي لدى الاحتلال، إلى جانب تقاعس منظومة الأمم المتحدة.