لابيد: الردع انهار عندما سُمح لحزب الله بنصب خيمته

فلسطين اليوم

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أنّ الردع الإسرائيلي انهار في لبنان، عندما نصب حزب الله خيمته "داخل الأراضي السياديةلدولة إسرائيل".

وفي منشور له على منصة "X"، أضاف لابيد "إن كل ما تبقى من سيد الأمن (نتنياهو)، هو قرى من الخراب من بئيري حتى كريات شمونة،وعنف الإرهابيين اليهود الذين خرجوا عن السيطرة، وفقدان كامل للردع الإسرائيلي"، داعياً إلى إزاحة الحكومة الحالية التي "تجلب الخرابلإسرائيل وهي تظن أنها تجلب النفع".

وأضاف لابيد في هجومه المباشر على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "إذا كان نتنياهو قد عمل كل هذه السنوات على القضيةالإيرانية، فكيف أصبحت إيران دولة على عتبة نووية، وكيف أرسلت مئات الطائرات من دون طيار؟".

وفي السياق، أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، اليوم الأحد، أنّ المعادلة اليوم تغيّرت مع كيان الاحتلالالإسرائيلي.

وأعلن، في منشورٍ له على منصة "إكس"، أنّ هذه المعادلة الجديدة تقضي بأنّ "أيّ استهداف للقوات الإيرانية أو ممتلكاتها سيُقابل بردمباشر".

وأوضح جمشيدي أن المعنى الاستراتيجي لعملية "الوعد الصادق"، واصفاً إياها بـ"المنتصرة" هو أنّ "عصر الصبر الاستراتيجي علىخُبث كيان الاحتلال قد ولّى"، مضيفاً أنّ بلاده هزمت الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على "الحرب بين الحروب".