مجلس الحرب الصهيوني ينهي اجتماعا وتوقعات برد قريب على إيران

فلسطين اليوم

أنهى مجلس الحرب الصهيوني اجتماعه المخصص لمناقشة رد محتمل على الهجوم الإيراني الذي استهدف الكيان الصهيوني قبل يومين،في ظل تقارير تتوقع ردا إسرائيليا قريبا.

ولم يصدر بيان عن اجتماع اليوم الاثنين، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب سيعقد اجتماعا آخر غدا الثلاثاء لمواصلة بحثخيارات الرد على إيران، وتحدثت المصادر عن التوجه لتبني خيار هجوم محدود على منشأة داخل إيران.

في الأثناء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين غربيين توقعهم أن يأتي الرد الإسرائيلي على إيران بشكل سريع، ولميستبعدوا أن يحدث ذلك اليوم الاثنين.

من جانبها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب لقاء زعماء المعارضة لإطلاعهم علىالمستجدات بشأن الهجوم الإيراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة آفي هيمان لـ"إم إس إن بي سي" إن إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بعد هجوم إيران.

ويأتي الاجتماع الجديد لمجلس الحرب بعدما قال مسؤولون إسرائيليون إن أغلبية المشاركين تؤيد ردا على هجوم إيران، لكن هناك انقسامابشأن توقيته ونطاقه.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين إسرائيليين أن مجلس الحرب مصمم على الرد على هجوم إيران، وأن أعضاءه يناقشون توقيتهونطاقه، مشيرين إلى أن مجلس الحرب يدرس كذلك خيارات دبلوماسية لزيادة عزلة إيران دوليا.

وذكر المصدر نفسه أن العضو بمجلس الحرب بيني غانتس دفع باتجاه رد أسرع على هجوم إيران، وأن نتنياهو أحجم حتى الآن عن اتخاذالقرار.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر لم تذكره أن غانتس يعتقد أنه كلما تأخرت إسرائيل في ردها على الهجوم الإيراني، أصبح من الصعب حشدالدعم الدولي لذلك.