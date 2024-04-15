ماكرون: بناءً على طلب الأردن.. استخدمنا قاعدتنا لديه لاعتراض أهداف جوية إيرانية

فلسطين اليوم

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنّ بلاده استخدمت قاعدتها في الأردن لاعتراض أهداف جوية إيرانية خلال الهجومعلى "إسرائيل"، وذلك بطلب من السلطات الأردنية.

وقال الرئيس الفرنسي، في حديث تلفزيوني، إنّ قوات بلاده المتمركزة في الأردن اعترضت المسيّرات والصواريخ الإيرانية التي كانت متجهةإلى المواقع الإسرائيلية، موضحاً أنّ الطائرات الفرنسية انطلقت من قاعدة فرنسية موجودة منذ سنوات على الأراضي الأردنية.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، أمس الأحد، "تعاملها مع بعض الأجسام الطائرة" التي دخلت مجال البلاد الجوي، في إشارة إلىالمسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران ضد "إسرائيل".

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الخطوة الأردنية بـ "التعاون التاريخي"، مضيفةً أنّه "للمرة الأولى يجري التعاون العسكري بين الطرفينبصورة علنية".

وليل السبت الأحد، أطلقت إيران عشرات المسيّرات والصواريخ على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول هجومٍمباشر تشنّه الجمهوريّة الإسلامية ضد كيان الاحتلال، وذلك ردّاً على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وتوعّدت إيران بأنّ أي إجراء إسرائيلي قادم ضدها "سيُقابل بعشرة أضعاف من القوة".