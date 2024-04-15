بعد اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في الشفاء.. حماس: جرائم حرب موصوفة وموثّقة

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس إنّ المشاهد المروّعة للمقبرة الجماعية الجديدة التي تمّ اكتشافها، اليوم الاثنين، في إحدى باحات مجمّع الشفاء الطبي،وتضم عدداً من جثامين الشهداء المتحلّلة، والتي قام الاحتلال بمواراتها تحت التراب بجرافاته العسكرية، قبل انسحابه من المجمّع، "تؤكّد منجديد، أنه لا حدود لهذه الفاشية الصهيونية المقيتة، والمستمرة في ممارساتها".

وأضافت حماس، في بيان، أنّ الاحتلال الإسرائيلي "استغل الصمت الدوليّ المُشين، عن انتهاكاتٍ فظيعة للقانون الدولي، وحرب إبادةٍمُستوفاة الأركان، على شعبنا في قطاع غزة".

وشدّد البيان على أنّ هذه السلسلة غير المنتهية من الفظائع، والتي تُكتَشَف في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، من مقابر جماعية، وآثارلحالات إعدام، ومئات الجثامين التي لا تزال تحت الأنقاض، والدمار الهائل الذي طال المجمّع وأقسامه؛ هي "برسم المجتمع الدوليومؤسساته السياسية والإنسانية والقضائية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، كجرائم حربٍ موصوفةٍ وموثّقة".

وجددت حماس تأكيدها على أنّ المطلوب من هذه المؤسسات الدولية أن "تُفعِّل دورها بإخضاع قادة هذا الكيان المارق للمحاسبة فوراً".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في وقت سابق اليوم، انتشال جثامين 9 شهداء من المقبرة الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاءالطبي، مشيراً إلى أنّ "عمليات البحث عن البقية توقفت من جراء تحليق طائرات الاحتلال فوق المجمّع الطبي".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد أعلن مطلع نيسان/أبريل الجاري عن مجزرة الاحتلال الإسرائيلي راح ضحيتها 400 شهيد في مجمّعالشفاء الطبي، مضيفاً أنّ "الاحتلال ارتكب جريمة صادمة ضد الإنسانية عبر تدمير مجمع الشفاء وإحراقه وتجريفه، وقتل واعتقل أكثر من700 مدني فلسطيني"، مطالباً بـ"إدخال مستشفيات ميدانية لإنقاذ الواقع الصحي".

هذا وتتواصل عمليات البحث عن جثامين الشهداء في الشفاء الطبي في غزة، وذلك بعد تواصل اكتشاف عشرات الجثامين بعد الاقتحامالثاني للاحتلال للمجمع والذي حاصر فيه المستشفى لنحو أسبوعين.

وشارك في عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي للمرة الثانية المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية، وعشراتالدبابات والطائرات المُسيّرة والطائرات المروحية، وأطلقوا النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل المجمع تجاه المرضى والنازحين والمدنيين،الأمر الذي أدّى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنياً، كما أحرقوا بعض المرافق داخل المستشفى.

مجازر جديدة للاحتلال في غزة.. وحصيلة الشهداء تتجاوز 33 ألفاً

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في اليوم الـ192 للعدوان ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33797 شهيداً و 76465 إصابة منذالسابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في البيان إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 68 شهيداً و 94 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وطواقم الإسعاف والدفاع المدنيلا تستطيع الوصول إليهم.

وناشدة وزارة الصحة في غزة المؤسسات ذات العلاقة من أجل "إنشاء مستشفيات ميدانية في مدينة غزة وشمالي القطاع"، في محاولةلتوفير الخدمات الصحية ولو بالحد الأدنى بعد خروج مجمع الشفاء الطبي والعديد من المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل.

وفي نفس السياق، استشهدت الطفلة ملاك هنية، حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، متأثرةً بجروحها، لتلتحق بوالدها وأفراد عائلتها، الذين استشهدوا من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة كانوا يستقلونها في مخيم الشاطئ.