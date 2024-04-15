خبراء أمميون: التدمير المنهجي في غزة هو الأعلى مقارنةً بأي صراع آخر

فلسطين اليوم

استنكر خبراء الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، استخدام "إسرائيل" للذكاء الاصطناعي والتوجيهات العسكرية ذات الصلة من قبل "إسرائيل" في غزة المحتلة، مما أدى إلى خسائر غير مسبوقة في صفوف السكان المدنيين والإسكان والخدمات الحيوية والبنية التحتية.

وأشار خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بسانٍ منشور على الموقع الرسمي للمنظمة، إلى أنّ عدد المساكن التي دمّرت في غزة،تتخطى من حيث النسبة المئوية، ما تم تدميره في أي صراع آخر في الذاكرة الحديثة، ويُضاف إلى عمليات الهدم المنهجي لمنازلالفلسطينيين على مدى عقود من الاحتلال، مطالبين بتحمل "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية التعويض وإعادة البناء والإعمار فيغزة.

ووفقاً للخبراء، فإنّ التدمير المنهجي واسع النطاق للمساكن والبنية التحتية المدنية، يمثّل جريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن العديد من جرائمالحرب وأعمال الإبادة الجماعية كما وصفها تقرير المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.