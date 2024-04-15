مسؤول أمريكي يكشف عن أضرار وخسائر جديدة للهجوم الإيراني على كيان الاحتلال

فلسطين اليوم

كشف مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات لشبكة ABC، عن أضرار تسبب بها الهجوم الإيراني الأخير ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المسؤول الأمريكي، إن 9 صواريخ أصابت قاعدتين جويتين "إسرائيليتين" في النقب خلال الهجوم الإيراني.

وأضاف أن 5 صواريخ أصابت قاعدة نيفاتيم وأدت لتضرر طائرة نقل- C-130 ومدرج ومرافق تخزين.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أعلن نتائج الهجوم الإيراني الذي نفذته طهران بالطائرات المسيرة والصواريخ على تل أبيب مساء السبت.

وزعم هاغاري في مؤتمر صحفي، الأحد، إنه تم اعتراض 99% من الهجمات الإيرانية.

وأضاف هاغاري أن عدد قليل من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء في كيان الاحتلال.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن إيران فشلت في تدمير القاعدة العسكرية بالنقب، مؤكدا أن الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجواء الكيان.

وشنت إيران مساء السبت انطلاقا "من أراضيها" هجوما بمسيرات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الحرس الثوري الإيراني شن هجوم "بمسيرات وصواريخ" على الأراضي المحتلة ردا على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.