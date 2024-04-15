ناشطون يغلقون موانئ بالعالم للمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل

فلسطين اليوم

نظم ناشطون داعمون لفلسطين -اليوم الاثنين- وقفات احتجاجية أغلقوا خلالها مداخل بعض الموانئ حول العالم، بمناسبة "يوم الحصار الاقتصادي العالمي من أجل فلسطين".

وتظاهر الناشطون في ميناء برشلونة بإقليم كتالونيا الإسباني، تنديدًا بالعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

كما حاول الناشطون إغلاق ميناءي بلفاست في أيرلندا الشمالية، وأثينا في اليونان، مطالبين بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ومنع استخدام الميناء في نقل البضائع إليها.