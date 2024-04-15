محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإخلاء ثلاث أسر من منازلها في الشيخ جراح

فلسطين اليوم

أصدرت محكمة الصلح التابعة لسلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، قرارا بإخلاء ثلاث أسر من عائلة دياب من منازلها في حي الشيخ جراح من مدينة القدس المحتلة، لصالح المستوطنين.

وأمهلت المحكمة الأسر الثلاث حتى منتصف تموز/ يوليو القادم لتنفيذ قرار إخلاء المنازل التي تعيش فيها 3 أسر مكونة من 20 فردا.

وقال عضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح، صاحب أحد المنازل المستهدفة، صالح دياب، في تصريح صحفي، إن محكمة الصلح في القدس عقدت جلسة بخصوص القضية في نهاية أيار الماضي، وابلغ قاضي المحكمة خلالها أن هناك قرار من محكمة الاحتلال العليا بتجميد قرارات اخلاء 28 عائلة من منازلها في حي الشيخ جراح".

وأضاف: أن جمعية "نحالات شمعون" الاستيطانية مارست ضغوطا على قاضي محكمة الصلح دفعته للنظر في القضية من جديد، وأمهل محامي العائلة ومحامي المستوطنين 4 شهور للرد على الادعاءات، واليوم اصدر القرار باخلاء الأسر الثلاث من منازلها في حي الشيخ جراح.

وأضاف، أن العائلة تعيش في المنازل منذ 56 عاما، وبدأت صراعها في المحاكم لإثبات حقها منذ عام 2009، بعد تسلمها البلاغات القضائية.

وتحاول سلطات الاحتلال منذ سنوات، تهجير أهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، بطرق شتّى، الذين يرفضون ذلك، متشبّثين بمنازلهم رغم كل محاولات الاحتلال لثنيهم عن ذلك.