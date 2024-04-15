تشييع جثمان الشهيد الطفل يزن اشتية في نابلس

فلسطين اليوم

شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الطفل يزن اشتية إلى مثواه الأخير في بلدة سالم، شرق نابلس، شمال الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في نابلس، باتجاه مسقط رأس الشهيد في بلدة سالم، وعقب إلقاء نظرة الوداع الأخيرة والصلاة عليه، ووري في ثرى مقبرة البلدة.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت استشهاد الطفل اشتية (17 عاما)، وهو طالب في الثانوية العامة الفرع الصناعي، جراء إصابته برصاص الاحتلال في الصدر، خلال اقتحام مدينة نابلس، فيما أصيب شاب آخر بالصدر والبطن والقدم وجروحه حرجة، وثالث بجروح في القدم.