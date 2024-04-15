قوات الاحتلال تفرج عن 150 أسيرا من غزة

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، عن 150 أسيرا من قطاع غزة، بعد أن اعتقلتهم من القطاع خلال العدوان لمستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي.

وقالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال أفرجت عن 150 مواطنًا من القطاع.

من جانبها، أوضحت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن قوات الاحتلال أفرجت صباح اليوم الإثنين، عن اثنين من طواقم الإسعاف التابعة للجمعية في قطاع غزة، بعد اعتقال دام 50 يوماً.

وأشارت إلى أن الاحتلال يُواصل اعتقال 6 من طواقم الجمعية حتى اللحظة، "ولا يزال مصيرهم مجهولا".

وفي ذات السياق، صرح الدفاع المدني في غزة، بأن "الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى الذين أفرجت عنهم قوات الاحتلال صعبة للغاية". لافتًا النظر إلى تعرض الأسرى لشتى أنواع التعذيب والتنكيل.

وذكر في تصريحات صحفية، أن الجهات المختصة والمسؤولة في قطاع غزة طالبت المؤسسات الدولية والأممية بالضغط على "إسرائيل" لإرسال كشوفات المختطفين من القطاع.

وأكد أنهم تلقوا مئات المناشدات من مواطنين يطالبون بمعرفة مصير ذويهم المفقودين والمختطفين.