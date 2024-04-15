شهيد و3 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، ومحاصرة بناية سكنية في "شارع المريج".

وقالت مصادر طبية من داخل مستشفى رفيديا الحكومي، غربي نابلس، إن 4 إصابات دخلت إلى المشفى عقب مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع المريج؛ بينها واحدة أُعلن عن استشهاد شاب في الـ 17 من عمره.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب ارتقاء شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه الحرجة التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.

من جهتها، أفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" بأن طواقمها الطبية تعاملت مع عدة إصابات بالرصاص الحي، ونقلتها من مكان المواجهات في شارع المريج إلى مشافي نابلس.

وبيّن الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت إلى مشافي نابلس إصابة بالرصاص الحي في القدم (دخول وخروج)، إصابة خطيرة بالرصاص الحي بمنطقة الصدر، وثالثة بالرصاص الحي أيضًا في الصدر والقدم والبطن.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جعفر بعارة من مدينة نابلس، عقب محاصرة بناية سكنية في شارع المريج بحي رفيديا غربي المدينة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعدة آليات عسكرية من جهة حاجز "صرة" العسكري، غربي المدينة.

ودهمت تعزيزات عسكرية حي رفيديا السكني غربي مدينة نابلس، من جهة حاجز "صرة" العسكري، عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة.