شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 192 على التوالي، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات على مختلف مناطق القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، منزلين في بلدة الفخاري جنوب شرق خانيونس جنوب القطاع، وأصيب 5 مواطنين جراء استهداف أرض زراعية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خانيونس، وقصفت طائرات الاحتلال الحربية موقعاً في محيط مستشفى الأوروبي شرق خانيونس.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب شرق مدينة غزة.

وشنت قوات الاحتلال مساء أمس الأحد، غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث أطلقت مسيّرات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين في المخيم، واستهدفت نيران طائرات "كواد كابتر" الأحياء الشمالية للمخيم.

واستهدف قصف جوي ومدفعي كثيف وإطلاق نار شمالي مخيم النصيرات، وتركز في محيط أبراج الصالحي وأرض المفتي، ودمرت الغارات ما تبقى من مسجد حسن البنا بالمخيم الجديد في النصيرات.

واستشهد 5 مواطنين على الأقل وعدة جرحى بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة العربي داخل المخيم الجديد في النصيرات.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، أرضاً زراعية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.