إيران: انتهاء تعليق الرحلات الجوية في كل المطارات

فلسطين اليوم

أعلنت العلاقات العامة في مطاري الإمام الخميني ومطار "مهر آباد"، استئناف الرحلات الجوية في المطارين منذ الساعة السادسة صباح اليوم الإثنين.

وأكدت العلاقات العامة أيضاً انتهاء تعليق الرحلات الجوية في كافة المطارات الإيرانية التي توقفت يوم أمس.

وفي وقتٍ سابق، أعلن المدير العام لمطار الإمام الخميني الدولي، سعيد جلندري، عن إلغاء الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني الدولي حتى الساعة السادسة لصباح الإثنين.

وسبق ذلك تمديد فترة إصدار إخطارات الطيران تم إلغاء الرحلات الجوية في مطارات مهرآباد وشيراز وأصفهان وبوشهر ومطارات الجزء الغربي من البلاد حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية في إيران بالتزامن مع عملية "الوعد الصادق"، حيث أعلنت القوة الجوفضائية، التابعة لحرس الثورة في إيران، استهداف الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيرات، في ردٍ على جريمة الاحتلال المتمثلة بالعدوان الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.