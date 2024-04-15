وسط مواجهات.. الاحتلال يقتحم بلدات الضفة ويعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال -فجر اليوم الاثنين- مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ونفذت اعتقالات واعتداءات وسط مواجهات في عدة محاور.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شمال نابلس من عدة مداخل ودهمت عددا من أحيائها دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات فيها.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت القرية وانتشرت في أحياء متفرقة، وداهمت أحد المنازل فيها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف المواطنين.

أما في طولكرم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم، واعتقلت الشبان إبراهيم رجب وإسلام برهوش وأحمد شاكر أبو خميش وأيوب برهوش عبادة الأسود بعد اقتحام منازلهم في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، واعتقلت الأسير المحرر محمد سليم حنون من منزله في عنبتا.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم كفر اللبد، تمركزت في منطقة الخلايل والكراج، اطلقوا الأعيرة النارية والقنابل الضوئية، دون أن يبلغ عن اصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا وجابت دورياتها الشارع الرئيس وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرقي رام الله، كما اقتحمت قرية كفر نعمة غرب رام الله، ونفذت مداهمات اعتقلت خلالها الجريح تامر محمد خليفة والشاب محمد منصور عبده بعد الاعتداء عليه بالضرب.

ورشق مستوطنون الليلة الماضية، مركبات المواطنين بالحجارة قرب مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مخيم الجلزون ما تسبب بحدوث بعض الأضرار بالمركبات.

ومساء أمس، ذكرت وزارة الصحة، أن خمسة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون، بينهم ثلاثة وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وأفادت مصادرمحلية بأن المواجهات اندلعت عقب محاولة المواطنين التصدي لهجوم مستوطنين بحماية قوات الاحتلال على منزل المواطن جمعة أبو حاتم، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام عند مدخل المخيم.