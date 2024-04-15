الأمم المتحدة: "إسرائيل" منعت وصول 41% من بعثات المساعدات إلى شمالي غزة

فلسطين اليوم

علنت الأمم المتحدة، أن 41% من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها، منعتها "إسرائيل" من الوصول إلى شمالي قطاع غزة، في الفترة ما بين 6 و12 نيسان/أبريل الجاري.

وأكدت أن "التزام الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لا ينتهي، إلا عندما تصل المساعدات إلى المدنيين".

وقبل أيام، أكّد مجلس الأمن الدولي، أنّ على "إسرائيل" القيام بالمزيد، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، في مواجهة مستوى الاحتياجات في قطاع غزة.

ودعا مجلس الأمن، في بيان، إلى رفع جميع العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتوزيعها بشكلٍ فوري.

ويأتي ذلك في ظلّ تعمّد الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الحاجات الطبية والأساسية إلى القطاع، إذ نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، شهادات من معبر رفح البري في غزة، تؤكّد ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ آلات المسح المحدودة وساعات العمل في مواقع التفتيش الحدودية تعمل على إبطاء عملية تسليم المساعدات، وفقاً لجيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أنّه إذا تمّ رفض عنصر واحد في أثناء التفتيش، يتم إرجاع الشاحنة بأكملها.