بعد هجوم إيران.. بايدن يبحث مع الكونغرس سبل الموافقة على مساعدات لـ"إسرائيل"

فلسطين اليوم

بحث الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في "الكونغرس"، سبل إرسال مساعدات جديدة لـ"إسرائيل"، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

وفي التفاصيل، جاء في بيان البيت الأبيض، أنّ "بايدن أجرى محادثة هاتفية مع زعماء الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية بالمجلس الديمقراطي حكيم جيفريز ، لمناقشة هجوم إيران غير المسبوق على إسرائيل".

كما أشار البيت الأبيض ، إلى أنّ بايدن تناول أيضاً خلال المحادثات، "ضرورة موافقة مجلس النواب بسرعة على مشروع قانون يتضمن مساعدات إضافية".

وكانت الإدارة الأميركية قد أرسلت طلباً إلى "الكونغرس" للحصول على اعتمادات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لتقديم المساعدة لـ"إسرائيل" وأوكرانيا و"لمواجهة الصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

يأتي ذلك بعدما أطلقت إيران، ليل السبت الأحد،عشرات المسيرات والصواريخ على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول هجومٍ مباشر تشنّه الجمهوريّة الإسلامية ضد كيان الاحتلال، وذلك ردّاً على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وكان الطيران الإسرائيلي قد نفّذ عدواناً على القنصلية الإيرانية في دمشق، في 1 نيسان/أبريل الجاري، ما أدّى إلى استشهاد مستشارين عسكريين اثنين في فيلق القدس التابع للحرس الثورة وعدد من معاونيهما.