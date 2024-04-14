"الأمن القومي" الإيراني: أي إجراء صهيوني ضد إيران سيُقابل بـ"عشرة أضعاف من القوة"

فلسطين اليوم

أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بياناً، الأحد، أكّد فيه أنّ الهجوم الواسع بالمسيّرات والصواريخ الذي نفذه حرس الثورة الإيراني ضد الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاء بعد "تجاوز الكيان الصهيوني للخطوط الحمراء".

وقال بيان المجلس الأعلى الإيراني إنّ "القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية الوعد الصادق وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، و"حفاظاً على أمنها القومي ومصالحها العليا".

وأوضح البيان أنه في هذه العمليات "تمّ استهداف قاعدة جوية عسكرية أمنية صهيونية فقط"، و"تمّ تجنّب مهاجمة المراكز الاقتصادية والبنى التحتية".

وإذ طمأن أنه "حالياً لا توجد خطوة عسكرية أخرى ضد الكيان في جدول أعمال إيران"، إلا أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شدد على أنّ "أي إجراء صهيوني قادم ضد إيران، سيقابل بعشرة أضعاف من القوة".