رئيسي: إيران اليوم في ذروة قوتها.. وعمليتنا أثلجت صدور الفلسطينيين والمسلمين

فلسطين اليوم

أكّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الإيراني، مساء الأحد، تقديره العملية التي وصفها بـ "المقتدرة والتاريخية" التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية، ردّاً على اعتداء الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.

واعتبر رئيسي أنّ "التنسيق بين الميدان والدبلوماسية والدقة الفائقة جداً في مجال التنفيذ، من البوادر التي تبعث على الفخر والاعتزار لعمليات الوعد الصادق، النوعية والقاصمة، التي نفذتها القوات المسلحة الايرانية، أمس السبت، ردّاً على اعتداءات الكيان الصهيوني".

وقال رئيسي إنّ "الجمهورية الاسلامية بلغت بفضل الدماء الطاهرة لشهدائنا وتضحيات قواتنا المسلحة والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي، بلغت اليوم قمم الاقتدار والشموخ".

وأضاف الرئيس الإيراني أنه "بهذا الاجراء المشرف نفذت إيران وعدها في معاقبة العدو المعتدي، وأدخلت البهجة والاستقرار في القلوب الحزينة لشعوب العالم والأمة الاسلامية، والشعب الفلسطيني المظلوم، بسب جرائم الكيان الصهيوني الغاصب"، مؤكداً أنّ "إيران في ذروة قوتها".

وحذر رئيسي في الوقت نفسه من "محاولات العدو" بعد هذا الفشل الذريع واليأس الذي أصابه من جراء العملية النوعية للقوات المسلحة الإيرانية، بأنه "سيعمد إلى استهداف أمن الشعب الإيراني، والمساس بالوضع الاقتصادي، وتعقيد الظروف المعيشية للمواطنين".

وشدد الرئيس الإيراني على كافة المسؤولين والجهات المعنية في البلاد إلى "اتخاذ المزيد من الحيطة والتحلّي باليقظة، وتكثيف الجهود والتنسيق اللازم لإحباط هذه المؤامرات".

وأطلقت إيران، ليل السبت الأحد، عشرات المسيّرات والصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول هجومٍ مباشر تشنّه الجمهوريّة الإسلامية ضد كيان الاحتلال، وذلك ردّاً على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.