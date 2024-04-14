سلطات الاحتلال تقرر تسليم جثمان الشهيد وسيم أبو الهيجاء من طمرة

فلسطين اليوم

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسليم جثمان الشهيد وسيم أبو الهيجاء (28 عاماً)، من مدينة طمرة بالداخل الفلسطيني، والمحتجز منذ 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال الأسبوع الجاري، بعد فرضها شروطًا على تشييعه.

وكان أبو الهيجاء قد سقط برصاص الشرطة الإسرائيلية بعدما زعمت أنه نفذ عملية دهس، أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة قرب قاعدة عسكرية بحرية في حيفا. ومنعت الشرطة العائلة في طمرة من فتح بيت عزاء للشهيد، وحققت مع جميع أفراد العائلة وذويه واعتقلت شقيقيه لمدة يومين.

وأكد مركز عدالة الحقوقي في بيان، أن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت ردًا خطيًا على التماس تقدم به المركز إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بإعادة جثمان الشهيد وسيم أبو الهيجاء. وشدد المركز في الالتماس على عدم قانونية احتجاز الجثمان، وعدم وجود صلاحيات للشرطة بالإبقاء عليه قيد الاحتجاز، مطالباً بإعادته بأسرع وقت.