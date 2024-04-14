حزب الله: إيران نفذت وعدها الصادق بشجاعة منقطعة النظير.. والعملية تؤسس لمرحلة جديدة

فلسطين اليوم

أكّد حزب الله أنّ العملية العسكرية الإيرانية "الوعد الصادق" حقّقت أهدافها بدقة، مُشدّداً على أنّ ذلك تمّ على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها ‏الدوليين وأدواتها الإقليميين في رد الهجوم الإيراني الذي وصفه بـ "الصاعق".

وقال حزب الله، في بيانٍ الأحد، توجّه فيه بالتبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها، إنّ الأهداف السياسية والاستراتيجية بعيدة ‏المدى للعملية "ستظهر تباعاً"، مؤكداً أنّ العملية "تطور كبير".

وأضاف أنّ العملية تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية ‏الفلسطينية برمتها، وعلى مستوى الصراع التاريخي مع الاحتلال في "طريق الانتصار الحتمي لأمتنا ‏العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم".‏

وشدّد حزب الله على أنّ إيران مارست حقها الطبيعي والقانوني في هذا الرّد، الذي عدّه "نوعياً وغير مسبوق، وبقرار شجاع وحكيم"، وذلك بالرغم من التهديد والتهويل والضغوط.

ولفت الحزب إلى أنّ طهران نفذت "‏وعدها الصادق" بـ "شجاعة منقطعة النظير وحكمةٍ كبيرةٍ متعالية وتقدير رفيع للموقف على مستوى ‏المنطقة برمتها بل وعلى مستوى العالم".