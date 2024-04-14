وزراء إسرائيليون يدعون للرد على إيران "بجنون"

فلسطين اليوم

دعا وزراء إسرائيليون من أحزاب متطرفة -اليوم الأحد- إلى ردع إيران والرد بجنون على الهجوم الذي شنته الليلة الماضية بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل.

وشنت إيران ما سمتها عملية "الوعد الصادق" ردا على تعرض قنصليتها في دمشق قبل أسبوعين لقصف أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بالرد بجنون على الهجوم الانتقامي الإيراني بهدف "خلق الردع في الشرق الأوسط".

وفي تصريح متلفز بثه عبر حسابه على منصة إكس، أوضح أن "رد إسرائيل يجب ألا يكون ضعيفا، لأن مفاهيم الاحتواء والتناسب اختفت من العالم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول" في إشارة لطوفان الأقصى.

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن بلاده ستتعرض "لخطر وجودي فوري"، إذا ترددت في الرد على هجوم إيران الذي جاء ردا على استهداف سفارتها في دمشق قبل أسبوعين.

وقال سموتريتش -في تصريح متلفز بثه عبر حسابه على منصة إكس- إنه "بعد ليلة مهمة، سلوكنا الذي يعقبها سيشكل الشرق الأوسط وأمن إسرائيل".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني، لكنه أكد أن نطاق الرد لم يتحدد بعد.