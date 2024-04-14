زاخاروفا ترد على سفيرة "إسرائيل" في روسيا: لم تدينوا قط اعتداءات أوكرانيا

فلسطين اليوم

أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أنّ "إسرائيل لم تُدِنْ قط الهجمات الأوكرانية ضد روسيا"، حيثتحدّثت ردّاً على دعوة السفيرة الإسرائيلية لدى روسيا، سيمونا هالبرين، موسكو إلى "إدانة الهجوم الإيراني ضد إسرائيل بالطائرات المسيّرةوالصواريخ الليلة الماضية".

وكتبت زاخاروفا في منشور لها على منصة "تليغرام": "سيمونا، ذكّريني من فضلك، متى أدانت إسرائيل هجوماً واحداً على الأقل لنظامكييف على الأراضي الروسية؟ ألا تتذكّرين؟ ولا أنا أيضاً..".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "على العكس من ذلك أتذكّر تصريحات متكررة لمسؤولين إسرائيليين يدعمون تصرفاتفولوديمير زيلينسكي".