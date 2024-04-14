مساعد الرئيس الإيراني: هزمنا الاستراتيجة الإسرائيلية "الحرب بين الحروب"

فلسطين اليوم

أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، اليوم الأحد، أنّ المعادلة اليوم تغيّرت مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن، في منشورٍ له على منصة "إكس"، أنّ هذه المعادلة الجديدة تقضي بأنّ "أيّ استهداف للقوات الإيرانية أو ممتلكاتها سيُقابل بردمباشر".

وأوضح جمشيدي أن المعنى الاستراتيجي لعملية "الوعد الصادق"، واصفاً إياها بـ"المنتصرة" هو أنّ "عصر الصبر الاستراتيجي علىخُبث كيان الاحتلال قد ولّى"، مضيفاً أنّ بلاده هزمت الاستراتيجة الإسرائيلية القائمة على "الحرب بين الحروب".

وفي السياق ذاته، أعلن قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي، أن بلاده اتخذت "معادلة جديدة مع الكيان الصهيوني"، وهي الردعلى أي اعتداء تتعرّض له الأراضي الإيرانية.

بدوره، حذّر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، كيان الاحتلال الإسرائيلي من الإصرار على مواصلة اعتداءاته،مشدداً على أنّ الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة ستواجهها طهران بعقابٍ أشد وأقسى.