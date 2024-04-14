مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة في أعقاب الرد الإيراني

الساعة 01:54 م|14 ابريل 2024

فلسطين اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة  اليوم الأحد، بطلب من الكيان الإسرائيلي في أعقاب الرد الإيراني.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس المؤلف من 15 عضوا في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي في نيويورك، وفقا لجدول صدر في وقت متأخر السبت.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء أمس إن الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف للعدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة.