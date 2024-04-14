غارات عنيفة على البلدات جنوب لبنان

فلسطين اليوم

جدد طيران الاحتلال الحربي، قصفه على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت أحد المباني في بلدة النبي شيت ودمرته، شنت سلسلة غارات عنيفة استهدفت محيط منطقة المتنزهات في جبل صافي لجهة بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح ومنطقة دليتون عند أطراف جباع.

وألقت الطائرات المغيرة عددا من الصواريخ الثقيلة التي أحدث انفجارها دويا هائلا في المنطقة، وتسبب بتحطم الزجاج في عشرات المنازل والمحال في بلدة جباع.

وشهدت بلدات وقرى القطاع الشرقي من الجنوب، ليلة عنيفة من اعتداءات الاحتلال استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

كما شن الطيران الاسرائيلي غارات عنيفة على الخيام وكفركلا والعديسة، فيما استهدف القصف المدفعي كل من حولا ووادي السلوقي والخيام ومحيط دير ميما في دير ميماس ومجرى نهر الليطاني.