عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم صباح اليوم الأحد، عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وقالت محافظة القدس إن نحو 360 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وكانت ما تسمى جماعات "منظمات الهيكل"، قد دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى اليوم الأحد، بزعم الرد على إغلاق المسجد أمام المستوطنين لمدة 16 يومًا، قبيل العشر الأواخر من شهر رمضان وخلال عيد الفطر.