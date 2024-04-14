إيران تعلن نجاح نصف صواريخها في إصابة الأهداف في الكيان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

قالت إيران إن نصف الصواريخ التي أطلقت باتجاه الكيان الإسرائيلي خلال الليلة الماضية أصابت أهدافها بنجاح.

وشنت إيران خلال الليلة الماضية أول هجوم مباشرعلى "إسرائيل" في تاريخها، باستخدام المسيرات والصواريخ، وجاء ذلك ردا على تعرض قنصلية إيران في دمشق مطلع الشهر الحالي لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

وفي تقييمها لهجوم الليلة الماضية، أكدت وكالة "إرنا" الرسمية أن نصف الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه "إسرائيل" أصابت أهدافها بنجاح، وقالت إن القوات الإيرانية استهدفت بنجاح قاعدة جوية إسرائيلية في النقب باستخدام صواريخ "خيبر"، وأشارت إلى أن تلك القاعدة كانت منطلقا للهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.

من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تمكنت من عبور الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وأكد أن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وشدد سلامي على أن الهجوم الإيراني انتهى ولا توجد رغبة في مواصلته لكن بلاده سترد بقوة إذا ما استهدف الاحتلال مصالحها، مشيرا إلى أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضد إيران فسيتم استهداف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن.

واعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني أن "إسرائيل" تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصلية إيران في سوريا، وكان لا بد من الرد عليها.