فنزويلا: تفاقم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سببه الإبادة الجماعية الإسرائيلية

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو، أنّ حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تفاقمت بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين، وعدم عقلانية النظام السياسي لدى الاحتلال، إلى جانب تقاعس منظومة الأمم المتحدة.

وأضاف خيل بينتو أنّ حكومة بلاده تتابع التطورات "المثيرة للقلق" في المنطقة، داعياً إلى "بناء السلام مع العدالة، كما تريد معظم دول العالم".

كما حذّر المجتمع الدولي من أنّ "السلام لن يتم ضمانه، إلا بعد إعادة إرساء العدالة والقانون الدولي، وخاصةً فيما يتعلّق بالشعب الفلسطيني".

ويأتي كلام وزير الخارجية الفنزويلي بعدما ردّت إيران، ليل السبت - الأحد، على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي اغتال فيه الاحتلال قائد قوة القدس في لبنان وسوريا في حرس الثورة الإيراني، الشهيد محمد رضا زاهدي.

وحملت العملية اسم "وعده الصادق"، واستهدفت الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، حيث تمت مهاجمة أهداف عسكرية مهمة لـ"الجيش" الإسرائيلي وتدميرها بنجاح، كما أكد حرس الثورة.