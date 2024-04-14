رئيس مجلس الشورى الإيراني: أي تحرك إسرائيلي سيقابل برد أشد وأقوى

فلسطين اليوم

اعتبر رئیس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ الصفعة، التي وجّهها الشعب الإيراني للعدو الصهيوني، كانت صفعةً محكمةً، وفيها درس وعبرة.

وقال قاليباف أنّ الرد الإيراني "سيكون أشد وأقوى إذا قام الكيان الصهيوني بأي تحرك".

وفي كلمةٍ ألقاها في الجلسة العلنية للمجلس، صباح اليوم، أشار قاليباف إلى أنّ "الرد المحكم لحماة الشعب الإيراني أبهج قلوب أبناء شعبنا"، وأكّد اندراج "العمل العسكري الإيراني" تحت عنوان "الرد على الاعتداء الصهيوني، وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة".

وعن التهديدات الإسرائيلية بالرد على العمليات الإيرانية، شدّد قاليباف على أنه "في حال قام الكيان الصهيوني بأي تحرك، سيكون الرد الإيراني أشد وأقوى".

وتأتي تصريحات محمد باقر قاليباف على إثر استهداف إيران، في الساعات الأخيرة من مساء أمس واستمراراً حتى فجر اليوم، كيان الاحتلال بعشرات الصواريخ والمسيّرات، ردا على العدوان الإسرائيلي ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.