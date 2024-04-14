هآرتس: أكثر من 100 مسيّرة إيرانية اعترضت خارج "إسرائيل"

فلسطين اليوم

نقلت هآرتس عن إذاعة جيش الاحتلال تأكيدها اعتراض أكثر من 100 مسيّرة إيرانية خارج الكيان الإسرائيلي بمساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة العبرية إن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر قال إن بلاده تقف إلى جانب "إسرائيل" في التصدي لهجوم إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن الكيان.

وتابعت بأن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أُطلع بدوره على تفاصيل الهجوم الإيراني، ويتلقى تحديثات منتظمة.

وزادت الصحيفة بأن جونسون يتعرض لضغوط متزايدة من الجمهوريين المؤيدين لـ"إسرائيل" للإسراع في التصويت على 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية الطارئة.

ونقلت عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قوله -في حسابه على منصته تروث سوشيال- إن "إسرائيل تتعرض للهجوم، ما كان ينبغي السماح بحدوث هذا أبدا، لم يكن هذا ليحدث أبدا لو كنت رئيسا".

كما اتهم ترامب الرئيس (الحالي) جو بايدن بتسجيل خطابه عن "إسرائيل" بدلا من إلقائه على الهواء مباشرة، قائلا "هذا ليس وقت الخطب المسجلة".

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن بعثة إيران الأممية أكدت أنه بإطلاق المسيّرات والصواريخ باتجاه "إسرائيل" "يمكن اعتبار الأمر منتهيا" وقالت إن هجومها ينبني على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بالدفاع عن النفس، وهو رد فعل على الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق.

وتابعت لوفيغارو أن بعثة إيران أكدت أنه في حال "ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر قوة بكثير" وطالبت الولايات المتحدة بالابتعاد وعدم التدخل.