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إصابة مجندة للاحتلال في عملية إطلاق نار جنوبي نابلس
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مجندة أصيبت مساء السبت جراء عملية إطلاق نار جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن المجندة أصيبت في إطلاق نار قرب قرية سنجل شمالي الضفة.
ولم توضح الإذاعة مدى خطورة الإصابة، أو تقدم تفاصيل أخرى على الفور.
وكانت العديد من القرى الفلسطينية وسط وشمالي الضفة، بينها سنجل، قد تعرضت السبت لهجمات واسعة من قبل المستوطنين.