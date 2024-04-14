المقاومة في لبنان تستهدف مواقع الاحتلال في الجولان المحتل بعشرات الصواريخ

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مجاهديها، فجر اليوم الأحد، كل من مواقع الاحتلال "نفح" و "يردن" و "كيلع" في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأكدت المقاومة أنّ هذه الاستهدافات جاءت دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا، ‏وأوقعت عدداً من الشهداء والجرحى المدنيين.

وشنّت المقاومة أيضاً هجوماً جوياً ‌‏بمسيّرات انقضاضية على منصّات القبة الحديدية في موقع الدفاع الجوي المستحدَث في "تل نعمة"، ‏و‏الذي أنشأه الاحتلال بديلاً عن الموقع الذي استهدفته المقاومة سابقاً في "كفر بلوم"، مؤكدةً أنّ ‏المسيّرات أصابت أهدافها بدقة. ‏

واستهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعَين ‏لجنود الاحتلال في حرج "عداثر"، وفي محيط ثكنة "برانيت"، بالأسلحة الصاروخية، وحققت فيهما إصابات مباشرة.‏

تأتي استهدافات المقاومة الإسلامية في لبنان، بالتزامن مع عملية "وعده الصادق"التي أطلقها حرس الثورة في إيران ضد الاحتلال، عبر استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.