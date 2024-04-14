الاحتلال الإسرائيلي يقر بتضرر قاعدة "نيفاتيم" الجوية في الهجوم الإيراني

فلسطين اليوم

أقرّ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي،ـ في وقت متأخر من الليل، أنّ الهجوم الإيراني ألحق أضراراً في قاعدة عسكرية في جنوبي فلسطين المحتلة.

وكانت مشاهد عدة أظهرت استهداف المسيرات والصواريخ الإيرانية لمنشآت عسكرية ومطارات في مناطق في فلسطين المحتلة، واندلاع النيران بعد وقوع انفجارات كبيرة فيها.

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة الأخبار الإيرانية أنّ من ضمن الأهداف الإسرائيلية التي تم ضربها قاعدة "نفاتيم" الجوية جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشفت الوكالة أنّ "قوات حرس الثورة كانت قد أجرت مناورات صاروخية على مجسم مشابه لقاعدة "نفاتيم" الجوية الإسرائيلية العام الماضي".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيلين، قولهم إن "إيران أطلقت 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز، كما أطلقت 110 صواريخ أرض-أرض".