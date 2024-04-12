سرايا القدس تقصف تجمعات وآليات قوات الاحتلال وتسقط طائرة مروحية مسيرة في خان يونس

فلسطين اليوم

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد من قصف مقاتليها بقذائف الهاون تجمعات وآليات جيش الاحتلال،في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إسقاط طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر" وسيطرتعليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس وسط قطاع غزة.

و"كواد كابتر" هي طائرة مروحية مسيرة طورها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستخدمت بكثافة -منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول في عمليات استخبارية واستهداف المدنيين.

وتجدر الإشارة أنّه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من استهداف عدد من الحوامات منطراز "كواد كابتر" أثناء عملياتها وسيطرت عليها.

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