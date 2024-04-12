هل يتلاعب جيش الاحتلال بحجم خسائره في غزة؟.. تضارب أرقام

فلسطين اليوم

قال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الخميس، إنه يتضح من معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأطباء عالجوا 4200 جنديميداني، فيما نُفذت 3350 عملية إجلاء لجنود جرحى برا وجوا خلال الحرب على غزة.

ورغم أن الموقع قال إن معطياته كانت نقلا عن الجيش، إلا أن الأرقام التي نشرها لا تتوافق مع المنشور على الموقع الإلكتروني للجيش.

وأوضح الموقع: "وفقا لأرقام الجيش، أُجري نحو 950 عملية إجلاء بواسطة المروحيات، وتم إجلاء 2400 عن طريق البر".

وأضاف: "عالج الأطباء 4200 جندي جريح في الميدان، وتلقى 80 جنديا عمليات نقل بلازما منقذة للحياة، وتم علاج 550 بواسطة عاصبةشريانية لوقف خسارة الدم".

وبحسب الموقع، "اعتبر ربع الإصابات خطيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في ذروة القتال، كان يتم إجلاء 60 جنديًا جريحًا يوميًا في المتوسط، ومنذ تراجع الهجوم، كان هناك ما معدله20 جريحًا أسبوعيًا، وقد عاد الكثير منهم إلى وحداتهم".

وتابع: "كانت معظم الإصابات في الأجزاء المكشوفة من الجسم، بما في ذلك الأطراف والأجزاء السفلية من الرأس والرقبة وعلى طول جانبيالجسم".

وذكر الموقع أن "العديد من الوفيات كانت ناجمة عن إصابات بشظايا في الضلوع، وهي غير محمية بالسترات التي يستخدمها الجيش".

كما قال إنه "قُتل حوالي 300 جندي منذ بدء الهجوم البري في غزة، أكثر من 40 منهم من المسعفين والأطباء الذين لقوا حتفهم أثناءمحاولتهم إنقاذ حياة الآخرين وسط القتال".

وهذه الأرقام أعلى من تلك التي ينشرها الجيش على حسابه الرسمي والتي تشير إلى إصابة 3210 ضباط وجنود منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم 1560 منذ بداية الحرب البرية في الـ17 من الشهر ذاته.

ووفقا للمعطيات المنشورة على حساب جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل 604 ضباط وجنود منذ بداية الحرب، من بينهم 260 قتلوا بالمعاركالبرية في قطاع غزة.