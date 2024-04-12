إعلام إسرائيلي: إيران لا تتسرع في الرد.. الاستراتيجية أكثر أهمية بالنسبة لها

فلسطين اليوم

قال موقع "واي نت" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنّه في "إسرائيل" اعتقدوا أن طهران "لن تكسر الأدوات التقليدية" في ردها على اغتيالقائد قوّة القدس في لبنان وسوريا في القنصلية الإيرانية في دمشق، لكنّهم الآن "يعترفون أنّ هذا كان تقديراً مُعيباً".

وبعد التذكير بأنّ اغتيال العديد من الضباط الإيرانيين في الأعوام الأخيرة لم يدفع إيران إلى التسرع في الرد، أكد الصحافي والمعلقالإخباري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ناداف إيل، أنّ "إيران لا تتسرع في الردّ على تلك الاغتيالات، لأنّ الاستراتيجية أكثرأهمية بالنسبة لها".

وتابع أنّ الولايات المتحدة الأميركية تُحاول منع إيران من الرد على "إسرائيل" بعد الاعتداء على قنصليتها في سوريا، وأضاف أنّه "ليسأكيداً من أنها ستنجح في ذلك".

ونقل ناداف إيل، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "يجب علينا اليوم أن نركز بشكل أقل على الوضع في غزة. نحن نفكر ونستعد بشكلأساسي لإيران".

وفي إطار الخشية مما وصفه بـ"الانتقام الإيراني"، قال معلق الشؤون العسكرية في قناة "كان" الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال، "قد يشنالإيرانيون هجوماً اليوم، ممكن أن يطلقوا صواريخ، وطائرات مسيّرة، وصواريخ مجنحة مباشرةً من إيران، وربما لا، لا أحد يعلم كيف ومتى،قد يكسر الإيرانيون الأدوات التقليدية وربما لا".