مسيرة في العاصمة الأردنية عمّان دعما لغزة وللمقاومة

فلسطين اليوم

تظاهر مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، بمسيرة وسط العاصمة عمّان، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ أشهر، ودعمًا للمقاومة.

وانطلقت المسيرة، من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة، وصولاً إلى ساحة النخيل على بعد 1 كيلومتر منه، تحت شعار "عيدنا بانتصار المقاومة".

وهتف المشاركون في المسيرة: "عيد عيد ضلّك عيد.. 7 أكتوبر نصر جديد"، و"الانتقام الانتقام.. يا سرايا ويا قسّام"، وغيرها من الهتافات الداعمة للمقاومة الفلسطينية.

كما ندد المشاركون بالمسيرة بالدعم الأمريكي لـ"إسرائيل" في حربها على القطاع الفلسطيني، ومن بينها "أمريكا هي هي.. أمريكا رأس الحية (الأفعى)، و"علّي الصوت من عمّان.. أمريكا أم الإرهاب".

ورفعوا لافتات كتب عليها "خافوا الله يا عرب"، و"فرحنا لا يكون إلا بانتصار غزة ومقاومتها البطلة"، و"المقاومة خيارنا"، و"عيدنا بانتصار المقاومة"، وغيرها.