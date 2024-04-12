الاحتلال يُدمر ملعب النصيرات البلدي

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال استهداف البنية التحتية للمنشآت الرياضية القائمة في غزة، في إطار حرب الإبادة المستمرة لليوم الـ 189 على التوالي.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، انضمام ملعب النصيرات البلدي لقائمة المرافق والمنشآت الرياضية المدمرة بفعل آلة الحرب في قطاع غزة، أبرزها ملاعب اليرموك والتفاح وفلسطين واستاد خانيونس البلدي والمدينة الرياضية والقادسية والهلال وغزة الرياضي.

وتعرض ملعب النصيرات ومحيطه، لتدمير واسع، خلال العدوان المتجدد على المحافظة الوسطى منذ يوم أمس.

وتتعمد قوات الاحتلال تجاهل كافة القوانين الدولية بما فيها الرياضية، في انتهاك صريح للمواثيق الأولمبية التي كفلت الحق لكل فرد ممارسة الرياضة دون تمييز.