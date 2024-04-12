30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة ومحيطها.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 30 ألف مصلّ أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول لأدء صلاة الجمعة، كما فرضت قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت عددًا منهم من الدخول.