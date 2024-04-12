محدث: شهيدان و3 إصابات باقتحام الاحتلال مخيم الفارعة وطوباس

فلسطين اليوم

استشهد شابان وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب ومدينة طوباس.

وأكدت مصادر طبية استشهاد الشاب شحماوي (22 عاما) جراء إصابته -فجر اليوم- بالرصاص الحي في الرأس، الذي أطلقته تجاهه قوات الاحتلال في مخيم الفارعة.

وصباح اليوم، اغتالت قوات الاحتلال المقاوم محمد عمر حمزة دراغمة بعدما أطلقت النار تجاه سيارة كان يستقلها أثناء اقتحامها مدينة طوباس.

وقالت جمعية الهلال الفلسطيني، إن طواقمها في طوباس استلمت شهيد من السيارة المستهدفة بعد تركها من جيش الاحتلال قرب مفرق طمون.

وفجر اليوم، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها في طوباس تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي واحده في الرأس خطيرة جدا أعلن عن استشهاده في المستشفى التركي عمره 22عاما، وإصابة (35 عاما) في الرقبة والبطن وحالته خطيرة، وفتى (17 عاما) أصيب في فخذه، وشاب (25 عاما) أصيب بعيارين ناريين في الحوض ونقلوا إلى مستشفى طوباس التركي.

وأعلنت اعتقال الاحتلال مسعف من داخل سيارة إسعاف تابعة لها أثناء نقل أحد المصابين من داخل مخيم الفارعة بطوباس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدة آليات انطلاقا من حاجز بوابة عاطوف إلى الشرق من طوباس مرورا ببلدة طمون، بالإضافة إلى تواجد تعزيزات عسكرية في هذه الأثناء على حاجز الحمرا العسكري.

وأضافت أن اقتحام المخيم يتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام.

كما نشرت قوات الاحتلال القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم يتخللها انفجارات قوية.