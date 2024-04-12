في اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 189 على التوالي، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا.

وفي التفاصيل، استشهد أكثر من 25 مواطنا، وجرح العشرات، اليوم الجمعة، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منزل لعائلة الطباطيبي، في منطقة السدرة، بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 25 مواطنا، وجرح العشرات.

كما استهدفت مروحيات الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما فجر جيش الاحتلال عددا من المباني شمال المخيم.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني، من انتشال جثامين 13 شهيدا متحللة، من منطقة البلد، وحي الأمل بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، كما نقلت شهيدا وعدة جرحى عقب استهداف زوارق الاحتلال المدرسة الابتدائية في المخيم الجديد بالنصيرات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة بحق قطاع غزة لليوم الـ 189 على التوالي، ويستمر في قصف المنازل والمنشآت عبر الغارات والأحزمة النارية على مختلف مناطق القطاع، والقصف بالمدفعيات، والاستهداف المباشر بالرصاص الحي، ما خلف حتى مساء أمس الخميس، أكثر من 33545 شهيدا، و76094 إصابة، غالبيتهم من النساء والأطفال.

كما يواصل الاحتلال حرب التجويع ضد المواطنين، فيما تشهد مستشفيات القطاع وضعا كارثيا في ظل نقص المستلزمات الطبية، فيما أكثر من 90% من المواطنين نزحوا إلى الجنوب.