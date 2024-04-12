توقعات أميركية بضربة إيرانية لـ"إسرائيل" خلال أيام

فلسطين اليوم

قال مسؤولون أميركيون -أمس الخميس- إن بلادهم تتوقع أن إيران ستوجه خلال أيام ضربة جوية ضد "إسرائيل" ردا على قصف القنصلية في دمشق، ولكن من دون أن يؤدي ذلك إلى إشعال حرب بالمنطقة أو يدفع واشنطن للانخراط فيها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تتوقع هجوما إيرانيا "أكبر من المعتاد" ولكن ليس كبيرا لدرجة أنه قد يجر الولايات المتحدة إلى الحرب.

من جهته، نقل موقع صحيفة "بوليتيكو" الخميس عن مسؤولين أميركيين أن تقديراتهم تشير إلى أن إيران تريد توجيه ضربة انتقامية ضد إسرائيل لتوجيه رسالة مع تجنب إشعال حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد.

وقال المسؤولون لهذا الموقع الأميركي إن الهجوم المتوقع سيتضمن على الأرجح مزيجا من هجمات بالصواريخ والمسيرات، وأن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن رد طهران ربما يكون نهاية الأسبوع الجاري.

من جانبها، نقلت رويترز عن مصدر مطلع على الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أن إيران كانت واضحة للغاية بأن ردها سيكون منضبطا وغير تصعيدي.

كما نقلت الوكالة عن مصدر إيراني أنه من غير المستبعد أن يشن أحد أعضاء "محور المقاومة" (الفصائل الموالية لإيران بالمنطقة) هجوما على إسرائيل في أي وقت.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون آخرون توعدوا بالرد على القصف الذي استهدف في الأول من الشهر الجاري قنصلية طهران في دمشق وأسفر عن مقتل ضباط إيرانيين كبار.

في المقابل، كررت واشنطن تأكيداتها بدعم الاحتلال في مواجهة أي هجوم إيراني، وسعت عبر وسطاء إلى إقناع طهران بعدم الرد، بينما توعدت "إسرائيل" بالرد على أي ضربة في عمق إيران.