حتى إشعار آخر.. سفارة واشنطن لدى الاحتلال تحذّر موظفيها من السفر الشخصي

فلسطين اليوم

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى الاحتلال، يوم أمس، إنها منعت موظفيها وأفراد أسرهم من السفر الشخصي خارج مناطق "تل أبيب" والقدس وبئر السبع".

وجاء في تنبيه أمني للسفارة: "من باب الحذر الشديد، يُمنع موظفو الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم من السفر الشخصي خارج مناطق تل أبيب والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر".

وأضافت السفارة أنّه "يُسمح لموظفي الحكومة الأميركية بالمرور بين هذه المناطق الثلاث للسفر الشخصي".

يأتي ذلك في ظل تخوف الولايات المتحدة الأميركية من الرد الإيراني الانتقامي، حسب توصيف وسائل إعلامها، على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إلى أنّ "بلاده تجري تقييمات مستمرة طوال الوقت حول الوضع على الأرض".

يذكر أنّ قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، أكد يوم أمس، أنّ الكيان الصهيوني سيعاقب على جريمة القنصلية الإيرانية في دمشق.

وشدّد السيد خامنئي على أنّ "الكيان الغاصب ارتكب خطأً بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا"، لافتاً إلى أنّ "القنصليات والسفارات تُعدّ جزءاً من أراضي الدول التابعة لها، وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا".