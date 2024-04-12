الاحتلال يقتحم الضفة ويصيب شابا ويعتقل آخرين

فلسطين اليوم

أصيب فجر اليوم الجمعة، شاب برصاص الاحتلال واعتقل آخر، في بلدة الفندقومية جنوب جنين.

وأكدت مصادر محلية في البلدة، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب ما أدى لإصابته بالرصاص الحي، وأنها أعاقت وصول سيارة الإسعاف للمصاب الذي نزف الكثير من الدماء، قبل أن تتمكن من نقله إلى أحد المستشفيات..

وأشارت إلى أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، واتتشرت في عدة مناطق، ونشرت قناصة، واعتقلت الدكتور أسامة جرار عقب اقتحام منزله وتفتيشها..

وبالتزامن، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، واتجهت آلياتها صوب منطقة العزب شرق طولكرم، وتمركزت في ضاحية الصوانة، وعزبة الجراد وعزبة الطياح.

وقامت عدة آليات عسكرية إسرائيلية باقتحام مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، وتجولت في عدة مناطق، فيما دهم جنود الاحتلال أحد المنازل في منطقة صوفين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وفي قلقيلية، أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي، وتجولت في عدة مناطق، فيما دهم جنود الاحتلال أحد المنازل في منطقة صوفين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت ونفذت حملة دهم وتفتيش.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: جميل كوكش، مثقال القاضي، خالد القاضي، سامر سلمان وأطلقت قنبلة صوتية داخل منزله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو اصابات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمة، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من جهة شارع البرج، وتجولت في عدة مناطق في البلدة، كما نشرت فرقة راجلة، واعتلى جنود الاحتلال سطح أحد المحال التجارية.

وفي الخليل، أفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال ، اقتحمت بعدد من آلياتها العسكرية بلدة إذنا من الجهة الشمالية، وانتشرت وسط البلدة، وفي محيط منازل المواطنين في منطقة خلة الفول، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ومساء أمس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشددت من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين وشددت حظر التجول في أحياء البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وذكر مصدر محلي، أن قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية اقتحمت منطقة عصيدة، وحارة بحر في بلدة بيت أمر، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما صعدت قوات الاحتلال إجراءاتها القمعية بحق المواطنين وشددت حظر التجول المفروض على حارات جابر، والسلايمة، وواد الحصين بالبلدة القديمة من الخليل، وطاردت مواطنين ونكلت بهم.